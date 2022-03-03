Овобождённая Херсонщина спешит включиться в российское импортозамещение

Фермеры Херсонской области, страдавшие от крымской блокады и обрыва связей с РФ, активно ищут контакты в России, чтобы незамедлительно начать поставки своей продукции.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на свои источники на Украине сообщает российский политолог Семён Уралов.

По его словам, для них вновь открывается огромный российский рынок.

«В Херсонской области, например, есть куркули – миллионеры сельскохозяйственные. Вот они, например, я считаю, вообще не испытывают никаких проблем, потому что они понимают, что для них открывается рынок Москвы. И восстанавливается рынок Крыма.

Они уже считают бабки, и им нужно, чтобы к следующему сезону там не было военных и была прямая дорога на Москву. Потому что они понимают, что столько, сколько они заработают, когда для херсонской сельхозпродукции, особенно в условиях санкций – откроется российский рынок, я там с одним списывался – он уже ищет контакты, как он будет следующий урожай продавать», – приводит слова Уралова «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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