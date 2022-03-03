Работает всё: освобождённый Мелитополь вернулся к нормальной жизни

Жители Мелитополя на юге Запорожской области возвращаются к обычной жизни после того, как армия РФ вытеснила украинские войска и направилась освобождать Мариуполь.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на многочисленные видео местных жителей сообщает телеграм-канал Colonelсassad.

В Мелитополе повреждений фактически нет, работают все магазины, предприятия и коммунальные службы. На улицах народу как в обычное время.

Город спасло от разрушений отсутствие накануне в Мелитополе вооружённых формирований нацистов и теробороны, которые размещают орудия в жилых кварталах и прикрываются людьми как живым щитом. Немногочисленный гарнизон ВСУ сразу же прекратил сопротивление.

Симферополь, Валентин Карамазов

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