В Крыму начался процесс над диверсантами, подорвавшими газопровод

Коллегия Верховного суда Республики Крым начала процесс над диверсантами, подорвавшими газопровод в селе Перевальное.

Как уже сообщал «Новый День» , поврежденную газовую трубу обнаружили 23 августа прошлого года в Симферопольском районе. В начале сентября по подозрению в подрыве газопровода задержали несколько человек.

В ФСБ заявили: в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий установлено, что диверсия организована территориальным подразделением Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины в Херсоне. Исполнителей с начала лета готовили к диверсии и учились подрывному делу в Херсоне, за «работу» им обещали вознаграждение в размере около 2 тысяч долларов.

Асана Ахтемова, Азиза Ахтемова и Наримана Джелялова обвиняют в диверсии, направленной на повреждение объекта жизнеобеспечения населения в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации, совершенное организованной группой и повлекшее причинение значительного ущерба.

По версии ФСБ, все трое действовали по заданию главного управления разведки минобороны Украины: Джелялов был посредником, а Ахтемовы – исполнителями.

После задержания один из них заявил, что согласился участвовать в диверсии из страха за свою семью – ему угрожали расправиться с детьми. Сейчас все трое вину отрицают.

Между тем, ГУП «Крымгазсети» предъявило им гражданский иск о возмещении ущерба, нанесенного в результате подрыва газопровода. Требуемая сумма пока не сообщается.

Симферополь, Олег Яковенко

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