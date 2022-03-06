Минобороны РФ предупредило Румынию и Польшу об ответных ударах

Румыния и «другие приграничные страны» могут использовать свои аэродромы для взлёта с них оставшихся украинских боевых самолётов с целью нанесения ударов по армии РФ. В этом случае Россия будет рассматривать эти государства в качестве участников вооружённого конфликта.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на брифинге заявил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«Минобороны РФ достоверно известно об украинских боевых самолетах, ранее перелетевших в Румынию и другие приграничные страны. Обращаем внимание, что использование аэродромной сети этих стран для базирования украинской боевой авиации с последующим применением против российских вооружённых сил, может расцениваться как вовлечение данных государств в вооруженный конфликт», – предупредил он.

Симферополь, Валентин Карамазов

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