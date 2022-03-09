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Среда, 9 марта 2022, 15:00 мск

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Песков напомнил о заявлении Минобороны относительно использования польских самолётов на Украине

Попытка Польши предоставить свои боевые самолёты Украине запустит «очень нежелательный и потенциально опасный» сценарий.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, накануне МИД Польши предложил схему, по которой польские истребители Миг-29 передадут США, а уже Пентагон предоставит украинским лётчикам базу Рамштайн в Германии для боевых вылетов на Украину против российских ВКС.

«Было уже разъяснение от министерства обороны о возможности использования Украиной каких-то иных аэродромов для вылетов боевых самолетов. Это очень нежелательный и потенциально опасный сценарий», – приводит слова Пескова ТАСС.

Как известно, недавно официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил, что «другие страны» могут использовать свои аэродромы для взлёта с них боевых самолётов с целью нанесения ударов по армии РФ. В этом случае Россия будет рассматривать эти государства в качестве участников вооружённого конфликта.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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