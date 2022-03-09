В Крыму вновь наблюдается рост заболеваемости ковидом

В Крыму вновь наблюдается рост заболеваемости коронавирусом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», показатели новой волны эпидемии в РК достигли максимума 20 февраля, когда было зарегистрировано 1 тысяча 362 вновь заболевших. Потом цифры суточной выявляемости начали медленно снижаться, периодически демонстрируя краткосрочный всплеск. К 4 марта ежедневная заболеваемость снизилась до 712 случаев и снова пошла в рост.

Между тем, 5 марта глава РК Сергей Аксенов отменил еще часть ковидных ограничений и разрешил с 7 марта посещать без предъявления QR-кодов любые организации общепита, салоны красоты, парикмахерские, косметические салоны, спортивные объекты, на экскурсии и массовые спортивные мероприятия.

В то день в республике было заявлено о 720 новых случаях, 6 марта – о 734, 7-го – о 748, вчера – о 741, сегодня сообщается о 752 вновь заболевших.

Смертность от инфекции колеблется от 5 до 8 случаев в сутки.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»