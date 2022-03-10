Подразделениям ДНР удалось зачистить значительную часть Мариуполя

Военнослужащие армии ДНР совместно с подразделениями ВС РФ продолжают бои за освобождение Мариуполя от нацистских украинских батальонов. Военным Донбасса удалось занять 60% городской застройки, расположенной на левом берегу реки Кальмиус.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на свои источники на передовой сообщил военкор Семён Пегов.

«Группа войск ДНР добилась серьёзных успехов на Мариупольском фронте. Левый берег Мариуполя зачищен на 60%.

Несмотря на то, что в городе до сих пор идут тяжёлые уличные бои и свободно передвигаться по освобождённым районам по-прежнему не безопасно из-за постоянных обстрелов нацбатов, – сегодня бойцам ДНР удалось продвинуться ещё на несколько улиц», – написал Пегов.

Напомним, что по данным Минобороны РФ, с запада Мариуполь зачищают от неонацистов российские военные, которые также смогли продвинуться, заняв часть города.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»