Властимущие и крупные бизнесмены в Мариуполе знали о том, что нацбаты собираются оборонять город, используя жителей в качестве живого щита.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказала проживающая в Канаде украинка Наталья Абрамченко, семья которой осталась в Мариуполе.

«Там засел «Азов» (запрещён в РФ – прим «НД»). Город к этому готовили. Эвакуировали всех богачей, мэра. Вся верхушка была в курсе того, что будет», – отметила она.

«В Мариуполе даже не приняли бюджет на март. Мой бывший муж не из последних людей в городе. Его тоже предупредили. Мои дети, наверное, были бы ещё там. Он их вывез 23 февраля. Мэр Мариуполя Бойченко сбежал... Но он продолжает слать эти видео мариупольцам: «Мы держимся, Мариуполь – город-герой...

Люди не понимают, где коридоры. Те, кто пытался прорваться через левый берег, – их каким-то образом вывели. А те, кто хотят через Бердянск, – непонятно», – приводит её слова RT.

Напомним, сейчас силы РФ и ДНР продолжают освобождать городские кварталы Мариуполя.

Симферополь, Валентин Карамазов

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