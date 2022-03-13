Нацбаты в Мариуполе взяли в заложники греческого консула – Афины в ярости

Между администрацией президента Украины и МИД Греции назревает грандиозный скандал. В окружённом союзными войсками (РФ и ДНР) Мариуполе боевики запрещённого в России нацистского полка «Азов» захватили и удерживают в качестве живого щита генконсула Греции Манолиса Андрулакиса под предлогом «обеспечения безопасности».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на свои источники в Офисе Зеленского сообщает украинский телеграм-канал «Резидент».

«Как нам сообщили источники в Офисе президента, произошёл грандиозный скандал с МИД Греции, из-за их консула, который уже неделю не может покинуть Мариуполь. Манолис Андрулакис содержится в подвале дома №25 на Приморском бульваре, занимаемом миссией ОБСЕ, под предлогом обеспечения его безопасности. Вместе с ним находятся 30 работников миссии ОБСЕ из числа украинцев, несколько дней назад у них закончилась еда и вода.

Греческий дипломат сумел связаться с представителями МИД Греции и сообщить им о своей ситуации, однако бойцы Азова ограничивают его в возможности пользоваться телефонами. Андрулакис хотел воспользоваться гуманитарными коридорами, организованными Россией для выхода гражданских лиц из Мариуполя, однако им не позволили уехать, оставив в городе под охраной. Несмотря на скандал и требование МИД Греции отпустить дипломата и допустить журналистов, на сегодняшний день никаких решений украинской стороной не принимается», – сообщил источник.

Напомним, ранее власти и бизнесмены Мариуполя эвакуировались заблаговременно, не предупредив простых жителей.

Симферополь, Валентин Карамазов

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