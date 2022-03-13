«Держитесь!» – Киев отказал в помощи окружённым в Мариуполе нацбатам

У центрального командования Украины нет возможности послать войска для прорыва кольца вокруг Мариуполя, где силы РФ и ДНР продолжают уничтожение нацистов и морпехов 32 бригады ВСУ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на советника главы администрации украинского президента Алексея Арестовича сообщил военкор Александр Коц.

«Арестович заявил, что у ВСУ нет возможности нанести деблокирующий удар, чтоб прорвать кольцо осады Мариуполя.

По словам Арестовича, украинские войска скованы ударами противника севернее Волновахи и в зоне ООС, а идти от Запорожья – далеко: почти 300 км под ударами российской авиации по голой степи. Единственный выход для украинских войск, как говорит Арестович, держаться.

Как говорил герой Михалкова в «Жмурках», вас КИ-НУ-ЛИ. Ну или вот Гребенщиков пел про «нас осталось только два». Выкручивайтесь, короче, сами», – написал Коц в своём телеграм-канале.

Напомним, сегодня утром нацбаты в Мариуполе захватили и удерживают в качестве живого щита генконсула Греции Манолиса Андрулакиса под предлогом «обеспечения безопасности».

Симферополь, Валентин Карамазов

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