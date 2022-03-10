Зеленский подписал закон об изъятии собственности россиян

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принудительном изъятии объектов собственности РФ и ее резидентов.

Как уже сообщал «Новый День», 3 марта Верховная Рада приняла закон о национализации российских активов, согласно которому все имущество и финансовые средства российских юридических и физических лиц, находящиеся на территории страны, будут принудительно изъяты и перейдут в распоряжение правительства Украины.

Составлять списки изымаемых объектов будет кабмин.

Помимо «дочек» Сбербанка, ВТБ, Альфа-банка, ВЭБ и других российских банков, занимающих порядка 12% украинского банковского сектора, . национализировать могут мобильного оператора «Киевстар», так как одним из его бенефициаров является компания «Вымпелком», входящая в состав «Альфа-Групп» Михаила Фридмана, отмечает израильский телеканал «9TV». Аналогичная участь может постичь конкурента «Киевстар» – МТС.

Пострадать может владелец компании VS Energy Евгений Гинер, владеющий долями в нескольких украинских энергосетях (около 30% всех облэнерго) и сетью гостиниц «Премьер-отель», а также бизнесмен Константин Григоришин, которому принадлежит холдинг «Энергетический стандарт».

Под конфискацию могут попасть украинские предприятия «Русала» – например, Николаевский глиноземный завод и Запорожский алюминиевый завод – и Росатома. Роснефти на Украине принадлежат сеть АЗС и Лисичанский НПЗ. Много российских активов в украинском судостроении, автомобилестроении и вагоностроении.

Российский бизнесмен Алексей Федорычев, проживающий в Монако и являющийся одновременно гражданином России, Венгрии и Уругвая владеет терминалами «ТИС-Зерно» и «ТИС-Минудобрения» в порту «Южный». Есть на Украине собственность и у Искандера Махмудова.

Впрочем, многие российские бизнесмены еще в первую волну «национализации» (в 2016 – 2018 годах) формально переписали свои активы на нерезидентов Украины. Например, конечными бенефициарами компании VS Energy International NV стали граждане Германии и Латвии.

Некоторые наблюдатели полагают, что ответ России будет зеркальным своей собственности в РФ могут лишиться как президентская чета и крупнейшие олигархи вроде Сергея Левочкина, Дмитрия Фирташа и Рината Ахметова, но и множество простых граждан, сохраняющих недвижимость в Крыму.

Еще больше украинский бизнес может пострадать, если аналогичные законы примут признанные РФ ДНР и ЛНР, где гражданам Украины принадлежит масса недвижимости, производственных и бизнес-активов.

Киев, Платон Ефимчук

© 2022, РИА «Новый День»