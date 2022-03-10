Крымские чиновники в очередной раз саботируют распоряжения Аксенова

Чиновники на местах в очередной раз саботируют распоряжения главы Крыма.

Как уже сообщал «Новый День», вопрос стоимости продовольствия обсуждался в прошлую пятницу на совещании по вопросу исполнения бюджетов муниципальных образований Республики Крым в 2022 году. Тогда глава РК Сергей Аксенов заявил, что 90% информации, предоставленной муниципалитетами об уровне цен на продукты и товары первой необходимости, оказались ложью. И пригрозил главам муниципалитетов и их замам по торговле персональной ответственностью.

Но его слова мало кто воспринял всерьез. В этом признался сам Аксенов.

По его словам до 70% магазинов несетевой розницы необоснованно завышают цены на продукты питания, а если исходить из отчета муниципалитетов, – всего 7,5%.

«Из 4 тысяч проверенных во вторник предприятий завышение цен наблюдалось только в 300 объектах, это ложь», – заявил глава Крыма. И в который раз пообещал провести служебное расследование по информации, предоставленной муниципальными образованиями, и все чиновники, подписавшие ложные отчеты, «будут искать работу в другом месте».

Но руководитель республики так часто грозит своим подчиненным увольнением и так редко эти угрозы выполняет, что всерьез их, похоже, уже никто не воспринимает.

Симферополь, Олег Яковенко

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