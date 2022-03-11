Администрация Симферополя озвучила имена претендентов на пост главы

Администрация Симферополя, наконец¸ озвучила имена претендентов на пост главы.

Напомним, конкурс должен состоятся сегодня, но еще вчера вечером ни о самом мероприятии, ни о кандидатах не было никакой информации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня выяснилось, что на кресло градоначальника претендуют аж 19 человек. Среди них пятеро нигде не работающих, шесть представителей малого бизнеса, самозанятый, диспетчер, советник, инкассатор, снабженец, а также руководитель аппарата бизнес-омбудсмена в Севастополе Иван Карелин и министр внутренней политики РК Михаил Афанасьев.

Симферополь, Олег Яковенко

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