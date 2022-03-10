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Четверг, 10 марта 2022, 20:53 мск

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Конкурс на место главы Симферополя опять готовят «под ковром»

11 марта должен состояться новый конкурс на должность главы администрации Симферополя. Судя по полному отсутствию официальной информации о претендентах на этот пост, реальных кандидатов так и не нашлось. И мероприятие либо пройдет по предыдущему сценарию, либо в мэры крымской столицы проведут «кого надо», который якобы выиграет в якобы честной борьбе у чисто технических конкурентов.

Как уже сообщал «Новый День», после предновогодней отставки Валентина Демидова конкурс на замещение освободившейся должности назначили на 11 февраля. Подготовка проходила в условиях строгой секретности – имена претендентов не разглашались. В итоге конкурс не состоялся.

Завтра конкурсная комиссия предпримет вторую попытку. И опять о кандидатах нет никакой информации. Кроме заявления председатель Симферопольского горсовета Виктор Агеев, что все претенденты нарушают правила подачи документов. Из чего можно сделать вывод, что реальных фигур нет – если человек не в состоянии разобраться в процедуре подачи документов, то как ему можно доверить управлять крымской столицей?

Официальный информационный вакуум крымчане компенсируют слухами. Так, есть версия, что глава РК Сергей Аксенов намерен перевести в мэры Симферополя министра внутренней политики Михаила Афанасьева. С внутренней и информационной политикой в РК, действительно, не очень, но не совсем понятно, почему за это должен расплачиваться город. Впрочем, это всего лишь слухи.

Как и заявления о том, что город возглавит сегодняшний врио Максим Балахонов, уже отметившийся невыполнением взятых обязательств.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»

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