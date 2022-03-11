Организатор блокады Крыма сбежал из Украины

Организатор энергетической блокады Крыма Ленур Ислямов не захотел воевать за свою новую родину и сбежал из Украины. Об этом заявил глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.

Как уже сообщал «Новый День», Ленур Ислямов занимал должность и.о. вице-премьера Крыма с апреля по май 2014 года. В правительстве он отвечал за ЖКХ, строительство и решение жилищных проблем депортированных. Однако был уволен за неудовлетворительную работу. И после увольнения сбежал в Киев, организовал продовольственную, энергетическую и водную блокады Крыма, а также создал крымско-татарское вооружённое формирование для диверсий на полуострове.

В декабре 2020 года Верховный суд Крыма признал Ислямова виновным в организации диверсии, повлекшей значительный материальный ущерб, а также в публичных призывах к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности Российской Федерации. Его приговорили к 19 годам лишения свободы в колонии строго режима с запретом заниматься деятельностью, связанной с выступлением в средствах массовой информации. Отбывать наказание он должен был с момента задержания.

Ислямов, меж тем, продолжал пиариться на крымской теме, но постепенно начал терять ресурсы – правительство Украины почему-то отказалось финансировать его телекомпании. А когда началась спецоперация российских войск, он, несколько лет назад призывавший создать крымско-татарские войска и пойти штурмовать Крым, быстренько ретировался из Украины – сначала в Польшу, а оттуда в Турцию. Но фортуна от него, похоже отвернулась.

«Поступили 100%-ные оперативные данные от приближенных лиц в высшем руководстве Турции, что на днях Ленур Ислямов покинул Украину через польскую границу. Конечным пунктом стала Турция, где его по прибытию задержали сотрудники Интерпола Турецкой Республики», – сообщил Умеров.

Соратник Ислямова Мустафа Джемилев через спецслужбы США пытается «отмазать» его от выдачи РФ: ведутся переговоры о возвращении задержанного в Польшу.

Симферополь, Олег Яковенко

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