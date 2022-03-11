Второй пошел: в Крыму упал украинский беспилотник

В Крыму упал украинский беспилотник.

Обломки БПЛА Ту-141 «Стриж» обнаружены пограничники в 17,6 км от государственной границы и в 8,5 км от Красноперекопска – на берегу озера Красное, пишет ТАСС, ссылаясь на собственный источник, по словам которого беспилотник способен нести серьезную бомбовую нагрузку – «до одной тонны».

Предположительно, вылетел аппарат из Одессы и выполнял «пристрелочный полет» в сторону Крыма. По одной из версий, его сбили бойцы российской ПВО.

Сообщается, что в сторону Крыма было выпущено два беспилотника, но один из них сбился с курса и долетел до Хорватии.

Как уже сообщал «Новый День», прежде чем упасть на окраине Загреба, аппарат преодолел около тысячи км над Румынией, Венгрией и частью Хорватии, если летел из Одессы, или около 700 км, если стартовал из западных регионов Украины, и при этом остался незамеченным системами ПВО стран, входящих в Североатлантический альянс.

Напомним, Ту-141 «Стриж» – многоразовый оперативно-тактический разведывательный беспилотный летательный аппарат, разработанный ОКБ им. Туполева для ведения разведки на глубину в несколько сотен километров от линии фронта на трансзвуковых скоростях. Оснащался средствами фото- и инфракрасной разведки, что позволяло использовать его при любых условиях и в любое время суток.

Комплекс выпускался на Харьковском авиазаводе с 1979 по 1989 годы и состоял на вооружении подразделений ВВС, дислоцированных на западной границе СССР.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»