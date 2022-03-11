Украинский беспилотник без помех пролетел 500 км через Венгрию и часть Хорватии и рухнул в Загребе

В Столице Хорватии Загребе утром упал украинский беспилотник. После удара на окраине города образовалась большая воронка. Никто не пострадал, несколько автомобилей были повреждены. На основании анализа обломков местные СМИ пришли к выводу, что это был беспилотник Туполев Ту-141 Стриж или его меньший аналог Ту-143.

Хорватская полиция заявила, что прибыла в пригород Загреба в районе Ярун на основании телефонных звонков жителей, которые сообщили о взрыве. По словам очевидцев, разбился самолет или ракета. Они нашли большую воронку, обломки и два парашюта. Полиция это подтвердила.

«Мы нашли два парашюта», – сказала она листу Джутарни. «Сразу появился странный запах. Ужасно пахло, тебе было плохо», – рассказал свидетель.

Воронка глубиной в метр и шириной в три метра, по-видимому, была создана взрывом двигателя, приводившего в действие машину. По данным издания The War Zone, такого типа беспилотник, произведенный еще во времена СССР, стоял на балансе Украинской армии. Больше такие летальные аппараты никто не использует.

Что делала ПВО НАТО?

Беспилотник, вероятно, вышел из-под контроля, поэтому он пролетел над Венгрией и частью Хорватии по дороге протяженностью не менее 500 километров.

Это вызывает серьезные вопросы к качеству систем ПВО двух стран, входящих в Североатлантический альянс, ведь летающая техника не была обнаружена до момента ее падения.

Разведывательный дрон

Туполев Ту-141 – большой разведывательный беспилотник длиной более 14 метров с размахом почти четыре метра времен Советского Союза. Он был принят на вооружение в конце семидесятых годов. Он пролетел по заранее запрограммированному маршруту на высокой околозвуковой скорости. Приземляется такой беспилотник на парашютах и предназначен для многоразового использования. Дальность полета такого дрона составляет около тысячи километров, основная задача – обследование районов, контролируемых противником, где существовала угроза сбития собственного самолета-разведчика. Подобные машины использовались США во Вьетнаме.

Украина на данный момент является единственным пользователем этого беспилотника, который вернулся в строй после 2014 года, когда РФ присоединила Крым. Киев модернизировал дроны. Несколько дней назад один был сбит над Украиной.

Загреб, Елена Васильева

© 2022, РИА «Новый День»