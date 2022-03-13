Упавший в Хорватии украинский беспилотник нёс авиабомбу весом 120 кг

Беспилотник Ту-141 украинской армии, который 11 марта упал в столице Хорватии Загребе, был снаряжён авиабомбой весом 120 килограммов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщают хорватские СМИ со ссылкой на Минобороны страны.

К счастью, сама бомба взорвалась уже в воронке под землёй, что предотвратило большие разрушения на поверхности и разброс смертельных осколков на большое расстояние.

Напомним, 11 марта после удара беспилотника о землю на окраине Загреба образовалась большая воронка. Никто тогда не пострадал, несколько автомобилей были повреждены. На основании анализа обломков местные СМИ пришли к выводу, что это был беспилотник Туполев Ту-141 Стриж или его меньший аналог Ту-143.

По данным издания The War Zone, такого типа беспилотник, произведенный еще во времена СССР, стоял на балансе Украинской армии. Больше такие летальные аппараты никто не использует.

Симферополь, Валентин Карамазов

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