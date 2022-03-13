Байдену придётся объяснить гибель десятков американцев под огнём РФ – политолог

Гибель прибывших на Украину в качестве наёмников десятков граждан США после удара российскими тактическими ракетами по Яворовскому полигону во Львовской области вызовет большие вопросы в американском обществе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом написал у себя в Телеграм-канале российский политолог Марат Баширов.

«Не знаю, как дальше Байден сможет объяснять своим гражданам, что делали американцы на Яворовском полигоне на западе Украины, который сегодня разбомбили нашими ракетами. Сколько убито американцев точно неизвестно, говорят несколько десятков, но в любом случае – это нокдаун», – отметил Баширов.

По его мнению, Байдену придётся ответить перед обществом на вопросы «А что они там делали? И кто их послал туда?».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»