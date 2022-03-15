Правительство России обсудит развитие Крыма

18 марта в Крыму отметят 8-ую годовщину вхождения в состав России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 18 марта 2014 года, через 2 дня после общекрымского референдума, президент РФ Владимир Путин, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, премьер-министр Республики Крым Сергей Аксенов и мэр Севастополя Алексей Чалый подписали договор о вхождении полуострова в состав России.

Накануне очередной годовщины этого события президент России Владимир Путин проведет совещание по развитию полуострова. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Восемнадцатого марта поездка не запланирована, но, очевидно, что Путин сейчас большую часть времени проводит все-таки в столице в связи с операцией, постоянно получает информацию, доклады и так далее, – цитирует Пескова РИА «Новости». – Но, разумеется, день воссоединения Крыма с Россией не останется без внимания и отмечен он будет рабочим мероприятием».

Симферополь, Олег Яковенко

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