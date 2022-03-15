Украина заявила о национализации российских вагонов

Компания «Укрзализныця» (Украинская железная дорога) заявила о национализации российских вагонов, находящихся на территории Украины. Об этом сообщил глава правления компании Александр Камышин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по информации Камышина, сейчас на территории страны находятся около 15 тысяч российских вагонов, принадлежащие 250 компаниям. На первом этапе будет составлен перечень фирм-владельцев, в числе учредителей которых значится Российская Федерация.

В перечень уже внесли «ВЭБ-лизинг», «ВТБ-лизинг», «Газпромтранс», ГТЛК, «Сбербанк лизинг» – в данный момент национализировать собираются более 3 тысяч вагонов.

В «Укрзализныця» заявляют, что в России, в свою очередь, находятся 482 украинских вагона.

Напомним, 10 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принудительном изъятии объектов собственности РФ и ее резидентов.

Киев, Платон Ефимчук

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