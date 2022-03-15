Венгры украинского Закарпатья просят Орбана о воссоединении с «историческим отечеством»

В Закарпатье венгры и русины, составляющие подавляющее большинство населения края, подняли вопрос о присоединении к Венгрии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в открытом обращении венгерской общины региона к президенту Венгрии Виктору Орбану, в котором идёт речь о спасении местных мадьяр от геноцида.

В данный момент в Береговском районе, главном административном образовании Закарпатья, создаётся оргкомитет по подготовке референдума по отделению от Украины.

«Власти Украины продолжают проводить политику геноцида и угнетение нашего народа в Закарпатской области. Для нас вполне очевидно, что украинские власти потакают прихотям и интересам неонацистов и праворадикалов, которые в течение длительного периода ограничивают нас в правах и унижают достоинство Великой Венгрии и ее граждан, – говорится в обращении. – Акты геноцида, выявляемые в нападениях на нас, этнических венгров, пытающихся отстаивать свои национальные права, в разрушении наших исторических и культурных памятных мест, незаконном содержании мадьярских активистов в тюрьмах, остаются без внимания со стороны президента Зеленского и украинских правоохранителей.

Нас преследуют за инакомыслие только по поводу того, что у нас другая культура и мы говорим на другом языке. Закон в этом государстве не гарантирует соблюдение наших прав и свобод. Сегодняшние процессы необратимы, и дальше будет делаться все хуже и хуже. Мы понимаем, что власти Украины и праворадикалы пойдут до конца и сделают все, чтобы пролить нашу кровь и прогнать с наших исконных земель. В условиях нестабильной ситуации в Украине не простят нашу плотную взаимосвязь с исторической Отчизной и против жестокой политики украинской власти. Не помилуют ни стариков, ни женщин, ни детей.

Сегодня нам важно обеспечить защиту венгров и других национальных меньшинств, проживающих в Украине, от насилия и унижения.

По этому поводу, уважаемый господин Орбан, просим Вас, как гаранта безопасности, использовать все существующие возможности для обеспечения физической защиты граждан Венгрии, проживающих за ее пределами! Надеемся на воссоединение с историческим Отечеством, что позволит нам спокойно жить, процветать и не бояться за своих детей и свое будущее!», – заявили венгры и русины Закарпатья.

Сообщается, что гражданство Венгрии на сегодня уже имеют около 100 тысяч жителей.

Симферополь, Валентин Карамазов

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