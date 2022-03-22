Никаких сепаратистских настроений среди венгров Закарпатья нет, а все сообщения об этом – «фейки и происки пуинского режима».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил напрямую подчинённый Киеву глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Микита, комментируя информацию об обращении венгров и русинов края с просьбой к Будапешту спасти их от геноцида.

По словам Микиты, всё это якобы «подрывная деятельность» и «спекуляции российских оккупантов» на «венгерском вопросе».

«Мы знали о таких намерениях задолго до начала этой информационной атаки. Мы были готовы, поэтому системно и эффективно противодействуем этим вбросам», – уверяет он.

«Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных, а международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию», – добавил Микита.

Между тем, подлинность письма венгров Закарпатья президенту Орбану сразу была подтверждена самими украинскими политиками, которые возмущались и призывали «привлечь инициаторов обращения к ответу». Видимо, из Киева пришла команда отрицать существование самого письма.

Симферополь, Валентин Карамазов

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