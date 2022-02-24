В Закарпатье подняли вопрос о присоединении к Венгрии

Венгерское население Украины подняло вопрос о присоединении к Венгрии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ряде пограничных районов Закарпатья с большими венгерскими диаспорами планируют провести референдум о выходе из состава Украины. В частности, в Береговском районе уже создают оргкомитет по подготовке референдума.

Кроме того, на имя премьер-министра Венгрии Виктора Орбана сегодня было направлено обращение от этнических венгров, проживающих на Украине с просьбой защитить их от геноцида:

«Власти Украины продолжают проводить политику геноцида и угнетение нашего народа в Закарпатской области. Для нас вполне очевидно, что украинские власти потакают прихотям и интересам неонацистов и праворадикалов, которые в течение длительного периода ограничивают нас в правах и унижают достоинство Великой Венгрии и ее граждан, – говорится в обращении. – Акты геноцида, выявляемые в нападениях на нас, этнических венгров, пытающихся отстаивать свои национальные права, в разрушении наших исторических и культурных памятных мест, незаконном содержании мадьярских активистов в тюрьмах, остаются без внимания со стороны президента Зеленского и украинских правоохранителей.

Нас преследуют за инакомыслие только по поводу того, что у нас другая культура, и мы говорим на другом языке. Закон в этом государстве не гарантирует соблюдение наших прав и свобод. Сегодняшние процессы необратимы, и дальше будет делаться все хуже и хуже. Мы понимаем, что власти Украины и праворадикалы пойдут до конца и сделают все, чтобы пролить нашу кровь и прогнать из наших исконных земель. В условиях нестабильной ситуации в Украине не простят нашу плотную взаимосвязь с исторической Отчизной и против жестокой политики украинской власти. Не помилуют ни стариков, ни женщин, ни детей.

Сегодня нам важно обеспечить защиту венгров и других национальных меньшинств, проживающих в Украине, от насилия и унижения.

По этому поводу, уважаемый господин Орбан, просим Вас как гаранта безопасности использовать все существующие возможности для обеспечения физической защиты граждан Венгрии, проживающих за ее пределами! Надеемся на воссоединение с историческим Отечеством, что позволит нам спокойно жить, процветать и не бояться за своих детей и свое будущее!»

Отметим, Венгрия давно финансово поддерживает приграничные районы Украины. В Ужгороде, к примеру, соседняя страна помогала ремонтировать дороги. Кроме того, жители приграничных районов работают на венгерских предприятиях – утром их автобусами забирают, а вечером возвращают домой. До Будапешта можно добраться и на электричке.

По имеющейся информации, паспортами Венгрии обладают более 50 тысяч украинцев. В ряде СМИ сообщалось о показателе в 100 тысяч.

Киев, Платон Ефимчук

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