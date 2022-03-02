Венгрия снова отказала Украине в военной помощи

Венгрия не намерена оказывать Украине военную помощь. Об этом заявил глава венгерского Министерства иностранных дел Петер Сийярто на заседании Совета по правам человека ООН в Женеве.

«Мы приняли все необходимые решения, чтобы избежать вовлечения Венгрии в эту войну. Мы приняли решение так же, как и наши союзники, не направлять войска, не направлять оружие, – сообщил Сийрято. – И мы не разрешаем поставки летального оружия транзитом через Венгрию».

По словам главы венгерского МИД, на восточных границах страны сосредоточена большая группа войск, но исключительно для того, чтобы «предотвратить проникновение любых военизированных или военных групп на нашу территорию».

Ранее о невозможности поставлять оружие и войска на Украину заявлял премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Женева, Игорь Юров

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