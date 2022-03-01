Венгрия отказалась помогать Украине войсками и оружием

Венгрия отказалась отправлять оружие и свои войска на Украину. Как заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, официальный Будапешт не намерен рисковать жизнями своих граждан и выступает за мирное урегулирование конфликта.

Орбан подчеркнул, что главная цель Будапешта – не допустить вовлечения Венгрии в конфликт между Украиной и Россией, передает «Балканист.ру».

Вместе с тем, как отмечает издание, другие балканские государства, среди которых Хорватия и Словения, приняли решения о передаче Киеву вооружения и военного оборудования. В частности, по запросу Киева Загреб направит на Украину пехотное вооружение и военное оборудование, достаточное для оснащения четырех бригад, на сумму 16,4 млн евро.

Словения отправит Украине в качестве помощи оружие, боеприпасы и шлемы, в том числе автоматы Калашникова.

Будапешт, служба информации РИА «Новый День»

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