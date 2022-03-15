Зеленский назвал себя «адекватным» и согласился, что Украина не войдёт в НАТО

Украинское руководство пришло к пониманию, что НАТО не примет в свои ряды «Незалежную».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в своём очередном видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Да, поняли, что Украина не станет членом НАТО. Мы это понимаем, мы адекватные люди. Годами мы слышали про якобы открытые двери, но уже услышали также, что нам туда не войти, это правда, надо это признавать», – сказал Зеленский.

Киевские эксперты теперь гадают, какие шаги кабинета Зеленского последуют после этого откровения, и между прочим напоминают, что курс на вступление в НАТО закреплён в конституции Украины, которую неонацисты ни за что не позволят переписать.

Симферополь, Валентин Карамазов

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