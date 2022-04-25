Украина не будет отказываться в конституции от курса на вступление в НАТО

Украина не изменит статью конституции о стремлении вступить в НАТО, даже если страна получит гарантии безопасности от других стран. Об этом заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

«Не будем (менять конституцию – прим. ред.). Изменение Конституции – не есть и никогда не будет самоцелью. Это инструментарий. Никто никогда не делал блага из этого», – сказал Стефанчук в интервью «Украинской правде».

Он также заявил, что если Украина получит гарантии безопасности, то она будет их использовать. «А что угодно, что записано в Конституции по НАТО, по ЕС – это наши перспективные видения на будущее. Нам нужны гарантии сейчас, а не в будущем», – сказал Стефанчук.

Напомним, в марте Стефанчук допускал внесение изменений в конституцию по вопросу членства страны в Североатлантическом альянсе.

Напомним, в декабре 2014 года Верховная рада Украины отказалась от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года украинский парламент одобрил изменения в конституцию, закрепляющие курс на вступление страны в НАТО.

Надо отметить, что внеблоковый статус Украины – это одно из основных требований Москвы на переговорах с Киевом по мирному соглашению.

По итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле 29 марта руководитель российской делегации Владимир Мединский сообщил, что Москва получила от Украины письменные предложения по договору между сторонами, подтверждающие ее стремление к нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу. Он также отметил, что Киев пообещал отказаться от размещения иностранных военных баз и иностранных контингентов.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что украинское руководство пришло к пониманию, что НАТО не примет в свои ряды Украину.

Киев, Наталья Петрова

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