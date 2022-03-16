Власти Крыма предъявят Украине многомиллиардный иск

Власти Крыма подадут иск к Украине в ближайшие дни – подготовка документов завершается. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предварительная сумма ущерба от блокад полуострова превышает 150 миллиардов рублей.

Однако, по словам главы Крыма, сумма будет увеличиваться: «Свои иски будут подавать и предприятия, и физические лица, пострадавшие от блокады. Первый иск мы предъявляем государству Украина в лице Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, Государственного агентства водных ресурсов и управления Северо-Крымского канала. Кроме того, Следственный комитет возбудил уголовное дело об экоциде».

Напомним, в минувшем году правительство Крыма заявило о подготовке иска к Украине на возмещение ущерба, нанесенного Крыму водной блокадой – более 1,5 трлн рублей. Тогда же сообщалось, что Крым собирается предъявить Украине минимум 5 исков: за водную, энергетическую, продовольственную, транспортную и банковскую блокады; предварительный ущерб по первым четырем оценивали в 10 трлн рублей.

Симферополь, Олег Яковенко

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