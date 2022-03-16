Госсовет Крыма завершил подготовку иска к Украине по водной блокаде

Государственный совет Крыма завершил подготовку иска к Украине по компенсации ущерба от водной блокады. Об этом сообщил заместитель председателя профильной рабочей группы Сергей Трофимов.

Как уже сообщал «Новый День», накануне глава РК Сергей Аксенов заявил, что власти Крыма подадут иск к Украине в ближайшие дни. И вслед за этим свою информацию представила рабочая группа, занимавшаяся подготовкой документов.

Ущерб, нанесенный Госкомводхозу РК оценен в 75 млрд рублей, минсельхозу – 50 млрд, минстрою – почти 15 млрд, жилищно-коммунальному хозяйству – 3,5 млрд. Минэкономразвития оценило убытки в своей сфере – 2,9 млрд, минкурортов – 2,2 млрд, минэкологии – 1,9 млрд, минпромолитики – 1,2 млрд рублей. Общая сумма ущерба превышает 152 млрд рублей.

В течение недели правительство РК должно утвердить подготовленные документы и передать в Арбитражный суд.

Между тем, продолжается подготовка исков по водной блокаде от пострадавших предпринимателей и физических лиц, а также от крупного бизнеса.

Симферополь, Олег Яковенко

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