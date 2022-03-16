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Среда, 16 марта 2022, 16:23 мск

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Пушилин рассказал, чего не хватает армии ДНР

Фото: «Донецкое агентство новостей»

Вооружённые силы Донецкой народной республики обеспечены всем необходимым для успешного наступления, однако сейчас им не хватает достаточного количества современных средств противовоздушной обороны для защиты городов от украинских баллистических ракет «Точка-У».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире интернет-канала «Соловьёв Live».

По его совам, имеющихся сил ПВО недостаточно, так как нужны такие системы, которые могут сбивать ракеты на большей высоте, чтобы их обломки и взрывные части не наносили ущерба жилым кварталам.

«Сил и средств хватает. Единственное, сейчас ПВО нужно усилиться. Потому что там хватает ещё «Точек У», по нашей информации, и они могут в любой момент прилететь по центру города. Их нужно сбивать на большей высоте, чтобы даже эти осколки и прочее, случайной детонации, какая произошла в Донецке, её не было. Там же сработала только одна кассета, но, тем не менее, сколько горя она принесла», – рассказал Пушилин.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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