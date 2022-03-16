Глава ДНР: Обстрелы Киевом городов Донбасса не только преступление, но и стратегический просчёт

Бесчеловечные ежедневные обстрелы городов Донбасса украинской армией – это военное преступление по любым международным нормам. Кроме того, в них нет никакого военно-стратегического смысла и тактической логики.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире интернет-канала «Соловьёв Live».

По его словам, гибель мирных жителей ещё больше усиливает решимость военнослужащих ДНР быстрее покончить с киевским режимом, а у простых граждан вызывает непреодолимую ненависть к Украине.

«Нет и смысла, нет и здравой логики. Какое-то отмщение гражданскому населению – но дальше логики не видно. Ну, что они должны, запугать? Мы что, должны остановиться? Представляете, какую, наоборот, реакцию вызывает это среди наших граждан – что нужно сделать с этими негодяями в ближайшие сроки, всё же очевидно. Даже здесь логика отсутствует», – заключил Пушилин.

Симферополь, Валентин Карамазов

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