Северо-Крымский канал в полную силу может заработать в апреле – это следует из слов главы Крыма Сергея Аксенова, сообщившего, что Минобороны РФ все свои задачи по каналу выполнило.

Как уже сообщал «Новый День», дамбу, перекрывавшую канал, российские войска взорвали еще в первый день спецоперации, и днепровская вода самотеком пошла в Крым. К 15 марта она добралась до первой насосной станции в селе Дорожное недалеко от Джанкоя.

«Приятно, что, несмотря ни на что, вода вернулась в Крым оттуда, откуда мы не предполагали. С самого первого года у нас был конкретный план по устройству нашей жизни без канала, мы готовились к худшему. Тем не менее время расставляет все по своим местам. Уверен, что уже до первого апреля уборка русла канала будет практически полностью завершена», – сказал Аксенов.

Напомним, именно состояние русла канала не позволило приступить к его использованию сразу после подрыва дамбы.

Симферополь, Лиана Макоба

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