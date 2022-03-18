Аксенов опять поторопился: Роспотребнадзор запретил отменять в Крыму масочный режим

Роспотребнадзор запретил отменять в Крыму масочный режим. Об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Как уже сообщал «Новый День», 15 марта глава РК Сергей Аксенов заявил: «Масочный режим на этой неделе в Крыму будет снят. Окончательно». Предполагалось, что соответствующее распоряжение будет подписано 16 марта. Однако этого не случилось.

А 17 марта Пеньковская сообщила: «Ситуация сегодня остается еще довольно нестабильной, и отмена масочного режима – это преждевременный шаг, пока об этом говорить рано. Думаю, что в течение некоторого времени, когда уровень тестирования будет достаточным, мы сможем вернуться к этому вопросу».

Действительно, суточная выявляемость коронавируса в РК напоминает качели – она то растет, то сокращается, но через несколько дней снова идет в рост.

При этом, по словам Пеньковской, в республике отмечается подъем заболеваемости другими респираторными инфекциями, и маски нужны для профилактики их распространения.

Симферополь, Лиана Макоба

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