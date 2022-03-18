В Крыму отмечают восьмую годовщину возвращения в Россию

В Крыму отмечают 8-ую годовщину возвращения в Россию.

18 марта 2014 года, через 2 дня после общекрымского референдума, президент РФ Владимир Путин, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, премьер-министр республики Сергей Аксенов и мэр Севастополя Алексей Чалый подписали договор о вхождении полуострова в состав России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за прошедшие 8 лет республика существенно изменилась: появились крупные инфраструктурные объекты: Крымский мост, позволивший наладить автомобильное и железнодорожное сообщение с материковой частью России; энергомост из Краснодарского каря; новый аэропорт в Симферополе; трасса «Таврида», соединившая Керчь, Симферополь и Севастополь; мощные газотурбинные электростанции.

Валовый региональный продукт по сравнению с украинским периодом вырос почти в 3 раза. В 6 раз увеличилась выработка электроэнергии, в 17 раз – объемы строительства.

Собственные доходы Крыма выросли почти в 4 раза, расходы – в 6 раз: если в 2013 году на развитие республики было потрачено 35 млрд рублей, то в 2021 – 223 млрд ( в сопоставимых ценах).

Расходы на социальную сферу выросли в 4 раза, на экологию и охрану окружающей среды – в 35.

Симферополь, Олег Яковенко

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