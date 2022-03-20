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Понедельник, 21 марта 2022, 01:15 мск

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В Днепропетровске намерены объявить России «войну Тойот»

Корбан (слева) и Коломойский. Фото: администрация Днепропетровска

Для обороны Днепропетровска (Днепр – укр.) необходимо собрать все имеющиеся у граждан пикапы и бортовые грузовики, на которые можно установить зенитные орудия и крупнокалиберные пулемёты. Таким образом, «враг» понесёт потери и не сможет взять город.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с такой инициативой выступил один из спонсоров местной территориальной обороны, близкий партнёр украинского олигарха Игоря Коломойского Геннадий Корбан.

«Нужны тойоты, любые пикапы и грузовики бортовые! Много грузовиков Ман, Ивеко и много Тойот! Это обеспечит нашу победу! Нам нужна война Тойот!» – приводит слова Корбана «ПолитНавигатор».

По мнению экспертов, подобные призывы говорят о том, что у Киева уже нет ни сил, ни средств организовать оборону городов с помощью вооружённых сил.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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