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Понедельник, 30 мая 2022, 16:33 мск

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«Минируйте северную границу!» – глава теробороны Днепропетровска призвал спасать Киевщину, Сумщину и Черниговщину

Корбан. Фото: 11tv.dp.ua

Руководству Украины и силовикам необходимо срочно выстраивать «глубоко эшелонированную оборону» по границам Киевской, Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

Как передаёт коррепондент РИА «Новый День», об этом заявил глава территориальной обороны Днепропетровска (Днепр – укр.), местный бизнесмен и соратник олигарха Игоря Коломойского Геннадий Корбан.

При этом, весь текст своего обращения он напечатал заглавными буквами, чтобы придать публикации пущую важность.

Какая именно тревожная информация попала к нему, Корбан не поясняет, однако призывает глав силовых ведомств немедленно «отбросить интрижки и не терять зря время».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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