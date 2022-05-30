«Минируйте северную границу!» – глава теробороны Днепропетровска призвал спасать Киевщину, Сумщину и Черниговщину

Руководству Украины и силовикам необходимо срочно выстраивать «глубоко эшелонированную оборону» по границам Киевской, Черниговской, Сумской и Харьковской областей.
Как передаёт коррепондент РИА «Новый День», об этом заявил глава территориальной обороны Днепропетровска (Днепр – укр.), местный бизнесмен и соратник олигарха Игоря Коломойского Геннадий Корбан.
При этом, весь текст своего обращения он напечатал заглавными буквами, чтобы придать публикации пущую важность.
Какая именно тревожная информация попала к нему, Корбан не поясняет, однако призывает глав силовых ведомств немедленно «отбросить интрижки и не терять зря время».
Симферополь, Валентин Карамазов
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