«Пусть государство платит» – украинские олигархи отказываются закупать С-300 для ВСУ

Украинское государство получает от Запада достаточно денег, чтобы закупить всё необходимое для армии оружие. Олигархи могут лишь пожертвовать какие-то суммы по своему желанию.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава центра территориальной обороны Днепропетровска, крупный бизнесмен и близкий соратник украинского олигарха Игоря Коломойского Геннадий Корбан.

«Богатые люди могут пожертвовать какие-то суммы, например, бюджету или военным администрациям, или каким-то благотворительным фондам – это всё, что они могут. Они не могут самостоятельно закупать – ни вооружение, ни товары двойного назначения. Пожертвовать какие-то суммы они могут, но в этом нет нужды. Это всё популизм: «А пусть олигархи раскошелятся на С-300». Ну что за глупости!

Это война, которую ведёт народ, ведёт государство, и сегодня нашему государству помогает весь мир – Америка даёт большие деньги, Европа даёт большие деньги прямо в бюджет, путём замещения наших потерь. Надо эти деньги тратить, покупать вооружения, торговаться, поставлять и запускать. Это же товары двойного назначения, товары военного назначения, они имеют свою специфику в заключении контрактов, получении сертификатов и так далее.

Тут не может какой-то олигарх Пинчук или Коломойский, или Ахметов купить С-300, это просто чушь, популизм дешёвый, вот и всё. Они, наверное, жертвуют в какие-то фонды, возможно, и так далее. Это всё, что они могут, не надо от них требовать большего. Это война, которую ведёт народ и ведёт государство, и государство должно стать самым главным плательщиком за всё в нашей стране», – приводит слова Корбана «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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