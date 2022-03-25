В Днепропетровске назревает раскол и жёсткий конфликт между нацистами и теробороной

Глава центра территориальной обороны Днепропетровска, бизнесмен Геннадий Корбан испугался, что местным мирным жителям грозит участь мариупольцев, если они не эвакуируются до подхода армии РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», он призвал женщин, детей и стариков поскорее уехать в города Центральной и Западной Украины.

Однако военнослужащим ВСУ и националистическим батальонам, которые используют граждан в качестве живого щита в городских застройках, эта идея главы местной теробороны может очень не понравиться. Украинские эксперты уже прогнозируют жёсткий конфликт, боевые стычки и даже крупные бои за «людской ресурс» между «территориалами», с одной стороны, и военных с нацистами – с другой.

«Я рекомендовал бы женщинам, детям и старикам, пока есть такая возможность, есть такое время, принять для себя решение и эвакуироваться в более безопасные места Центральной и Западной Украины. Хотя бы на месяц, на полтора, пока мы не поймем, остановится ли эта ситуация где-то, на чем-то, на какой-то точке или будет иметь продолжение.

Я бы не хотел, для меня это очень больно, если жители Днепра окажутся в такой ситуации, как оказались жители Мариуполя или Чернигова – это трагедия просто. Поэтому лучше детей и женщин увезти, на всякий случай», – призывает Корбан.

По мнению некоторых наблюдателей, Корбану может грозить расправа со стороны нацбатов. На Украине в «госизмене» сейчас объявляют кого угодно.

Симферополь, Валентин Карамазов

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