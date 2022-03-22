В Севастополе чиновников через суд заставили обеспечить жильем вдову и детей воина-интернационалиста

Администрацию Севастополя через суд заставили бесплатно обеспечить жильем вдову и двоих детей умершего воина-интернационалиста.

Как уже сообщал «Новый День», в 2014 году тогдашний губернатор Сергей Меняйло вручил сертификаты на квартиры нескольким семьям: вдове погибшего при исполнении служебных обязанностей сотрудника МВД России, родителям ребенка-инвалида, воинам-интернационалистам, ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС, детям-сиротам. Но через несколько лет их всех попросили покинуть жилые помещения новые собственники. Оказалось, что их квартиры проданы другим людям. Когда начали разбираться, застройщики заявили, что правительство города так и не выкупило переданные льготникам квартиры, а чиновники утверждают, что виноваты застройщики, которые не выполнили обязательства по передаче жилых помещений в собственность города.

Среди оказавшихся на улице льготников была и семья Соловьян.

«Прокурорской проверкой установлено, что муж заявительницы являлся воином-интернационалистом, инвалидом войны 1 группы. После его смерти она и двое их совершеннолетних детей, как семья погибшего военнослужащего, длительное время состоят на учете лиц, подлежащих обеспечению жильем. Вместе с тем, жилое помещение им до настоящего времени не предоставлено.

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о возложении на Департамент капитального строительства города обязанности предоставить женщине благоустроенное жилое помещение по договору социального найма на состав семьи 3 человека. Иск прокурора удовлетворен», – сообщили в прокуратуре Севастополя.

Севастополь, Олег Яковенко

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