Глава Следственного комитета РФ потребовал отчета о расследовании махинаций с жильем для льготников

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от руководителя Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю Владимира Терентьева подробный отчет по расследованию аферы с жилищными сертификатами в Севастополе.

Как уже сообщал «Новый День», в 2014 году тогдашний губернатор Сергей Меняйло вручил сертификаты на квартиры нескольким семьям: вдове погибшего при исполнении служебных обязанностей сотрудника МВД России, родителям ребенка-инвалида, воинам-интернационалистам, ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС, детям-сиротам. Но через несколько лет их всех попросили покинуть жилые помещения новые собственники. Оказалось, что их квартиры проданы другим людям. Когда начали разбираться, застройщики заявили, что правительство города так и не выкупило переданные льготникам квартиры, а чиновники утверждают, что виноваты застройщики, которые не выполнили обязательства по передаче жилых помещений в собственность города.

В итоге льготники оказались на улице. Их, конечно, снова поставили в очередь, но они оказались в конце списка – ближе к середине третье тысячи. Между тем, некоторые из них перед получением липового сертификата уже отстояли в очереди лет по 30. Учитывая темпы строительства социального жилья в городе, ждать новую квартиру придется еще лет 250. Отметим, что одним из застройщиков, продавших квартиры, предоставленные льготникам, является компания «Интерстрой», во время торжественного вручения сертификатов принадлежавшая будущему депутату Госсовета РК и вице-премьеру Крыма Евгению Кабанову. Сейчас он находится под арестом, так как обвиняется в хищении 57,5 млн рублей при строительстве водовода.

Севастополь, Олег Яковенко

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