Чиновникам Севастополя, засветившимся в афере с жильем, инкриминируют халатность

Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю сообщило о ходе проверки истории с жильем для льготников в Севастополе. Накануне полного отчета по расследованию аферы потребовал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Как уже сообщал «Новый День», история тянется с 2014 года.

«В ходе проведения проверки установлено, что в 2014 году действующим в тот момент руководством города Севастополя жителям-очередникам были выданы сертификаты о вручении им жилых помещений. Данные сертификаты обеспечивались строительными компаниями, осуществлявшими свою коммерческую деятельность на территории города Севастополя, на добровольных началах, а квартиры распределялись на основании протоколов заседания городской жилищной комиссии, – сообщили в ведомстве. – Вместе с тем, жилые помещения в реестре собственности города Севастополя не находились. Так как жильцам выдали лишь справки на право доступа в жилое помещение, а застройщика обязали этот доступ предоставить и выдать ключи, то люди не смогли оформить жилье в собственность.

В рамках проведения проверки установлено, что всего было выдано более 30 таких сертификатов, из них 25 обеспечены жильем на территории города Севастополя в установленным законом порядке, а по 5-ти из них в настоящее время люди не смогли получить право собственности на жилые помещения.

С целью установления всех обстоятельств, имеющих значение для принятия законного и обоснованного решения, принимаются меры к опросу должностных лиц правительства города Севастополя, осуществлявших свою трудовую деятельность с 2014 года и членов городской жилищной комиссии и иных лиц. В целях принятия мер по восстановлению прав граждан на жилье направлены обращения в правительство и прокуратуру города Севастополя.

Одновременно с этим проверяются обстоятельства строительства и ввода в эксплуатацию домов, в которых гражданам предоставлены жилые помещения. В ходе проверки будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц на ввод жилья в эксплуатацию, лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность – о соблюдении договорных обязательств».

В ГСУ не уточняют, опрашивались ли экс-губернатор Севастополя Сергей Меняйло, раздававший сертификаты и экс-вице-премьер РК Евгений Кабанов, в 2014 году владевший одной из компаний-застройщиков, засветившихся в скандале.

Пока все происходящее следователи толкуют как халатности должностных лиц.

Севастополь, Олег Яковенко

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