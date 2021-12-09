В Севастополе семью погибшего сотрудника МВД выселяют из квартиры, предоставленной губернатором

В Севастополе семью погибшего сотрудника МВД оставили без квартиры, предоставленной губернатором.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», семье погибшего при исполнении служебного долга сотрудника МВД в 2014 году был выдан сертификат на получение льготного жилья. Правда, дом на улице Генерала Острякова к тому моменту еще не был сдан в эксплуатацию, поэтому из документов новоселам выдали лишь справки на право доступа в жилое помещение, а застройщика обязали этот доступ предоставить и выдать ключи. Кстати, ключи жильцам вручал лично губернатор Севастополя Сергей Меняйло.

Дом сдали в январе 2015 года, но предавать квартиры в собственность жильцам не спешили: сначала ссылались на переходный период, потом заявили, что такой категории как «семья погибшего при исполнении сотрудника МВД» в России не существует, а потом застройщик сообщил, что правительство города не выполнило свои обязательства, поэтому договоренность по квартире аннулирована.

Вдова погибшего обратилась во все возможные инстанции, и в 2017 году получила ответ из правительства Севастополя: дескать, застройщик должен был передать квартиру в собственность правительства для дальнейшей передачи жильцам, но не сделал этого. А в 2019 году квартиру и вовсе продали риелторской компании, находящейся в одном здании с застройщикам. Жильцы узнали об этом от участкового, явившегося с требованием освободить помещение. Дело дошло до суда.

В аналогичной ситуации оказались еще несколько семей.

Теперь в этой истории разбирается Следственный комитет. «В настоящее время устанавливается факт передачи квартир в собственность правительства города Севастополя, а также происхождение жилищных сертификатов, которые в 2014 году выдавались гражданам, – сообщили в ведомстве. – В рамках проведения проверки решается вопрос об изъятии соответствующих документов, регламентирующих процесс передачи квартир, опрашиваются лица, получившие жилищные сертификаты».

Севастополь, Илья Пелехов

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