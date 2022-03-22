Российским олигархам предложили перегнать свои яхты в Крым

– с таким заявлением выступил сегодня глава РК Сергей Аксенов.

«В рамках развернутой Западом антироссийской кампании начались массовые задержания российских яхт. Некоторые из них, спасаясь от беззакония, зашли в Черное море.

Похоже, что западные страны возвращаются к своему привычному занятию – пиратству. Оно у них в крови. Республика Крым готова принять яхты и предоставить убежище от беспредела», – написал Аксенов в своем telegram-канале.

Глава Крыма признал, что в рамках госпрограммы социально-экономического развития Крыма строительство и реконструкция сети яхтенных марин и портопунктов еще только планируется. Ну, а пока владельцам яхт придется довольствоваться ненавязчивыми крымским сервисом и разрушающимися причалами.

Симферополь, Олег Яковенко

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