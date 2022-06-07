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Вторник, 7 июня 2022, 15:57 мск

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Власти Фиджи разрешат США забрать яхту российского миллиардера

На Фиджи Верховный суд разрешил США забрать яхту, арестованную под предлогом антироссийских санкций. Об этом сообщает вещательная корпорация FBC.

Официально яхта зарегистрирована на инвестиционную компанию Millemarin Investment на Каймановых островах. Однако американцы утверждают, что настоящий владелец элитного суда российский миллиардер Сулейман Керимов.

Согласно материалам дела, яхта прибыла на Фиджи без какого-либо разрешения. Суд предположил, что это было сделано, чтобы избежать преследования со стороны США. В результате судья отказал Millemarin Investment в просьбе оставить яхту на Фиджи.

Такими образом, представители американской стороны могут конфисковать судно и перегнать его в США.

Сува, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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