Очень дорогие санкции: в Европе задумались, кто будет платить за обслуживание конфискованных яхт российских миллиардеров

Эксплуатация мегаяхты стоит от 15 до 20 процентов от ее покупной цены в год. «А кто заплатит эти миллионы, когда власти конфискуют судно? А что будет, если о них не позаботятся?» – такими вопросами заполняется европейская и западная пресса, обдумывая проблему ухода за отнятым у российских миллиардеров имуществом.

На данный момент по меньшей мере тринадцати судам общей стоимостью 2,25 миллиарда долларов не разрешается покидать свои нынешние причалы, некоторые из них власти официально конфисковали.

Непрерывное обслуживание имеет важное значение для поддержания мегаяхты в порядке, а также для окружающей среды. И стоит это все очень дорого.

Бенджамин Малтби, специалист по яхтенному праву, сообщил Business Insider, что эксплуатационные расходы яхты «Андрей Мельниченко» в Триесте (Италии) стоимость покупки которой составила 600 млн долларов, составят примерно 115 млн долларов ежегодно. Огромные суммы вытекают из расходов на персонал, ремонт, топливо, страховку, налоги и непомерные сборы за причал.

Однако если владелец не может или не хочет заботиться о судне из-за санкций, это должен был сделать кто-то другой. Британское законодательство, например, даже налагает обязанность проявлять осторожность, поскольку контора по конфискации становится залогодержателем и должна поддерживать стоимость залога. Однако британцам, к примеру, совсем не ясно, кто в итоге будет платить по счету. Как сообщает The Washington Post, операторы порта Ла-Сьота, куда несколько недель назад пришвартовался корабль Amore Vero, усердно выписывают счета за стоянку и обслуживание судна. Якобы, оно принадлежит Игорю Сечину, но он это отрицает.

«Мы продолжаем выставлять счета», – сказала Элис Буассо, ответственная за коммуникации верфи Ла Сьота. Когда ее спросили, кто будет платить по счету, она ответила: «Мы не знаем».

Бомбы замедленного действия

«Плохо обслуживаемое судно может начать разрушаться через несколько недель», – объясняет Анна Барфорд, руководитель отдела морского транспорта в Stand.earth. По ее словам, пренебрежение уходом запускает цепную реакцию: сточные воды с яхты могут стать опасными для рыб, а если произошел разлив нефти, то ущерб окружающим водам вообще трудно остановить.

Если яхта долго стоит в порту без ухода и имеет соответствующие повреждения, также есть риск отзыва свидетельства о мореходном состоянии, что впоследствии приведет к аннулированию страховки. Если бы произошел разлив нефти, никто не стал бы платить за очистку акватории.

Триесте, Елена Васильева

© 2022, РИА «Новый День»