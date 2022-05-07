Итальянцы арестовали суперъяхту «видных представителей» российского правительства

Министр экономики и финансов Даниэле Франко по предложению Комитета по финансовой безопасности в пятницу, 6 мая, распорядился арестовать суперъяхту «Шехерезада» в связи со «значительными экономическими и деловыми отношениями» бенефициарного владельца корабля с «видными представителями» правительства России. О ком именно из руководства России идет речь, не уточняется, – сообщает The New York Times

В сообщении министерства экономики и финансов Италии говорится: «Судно, плавающее под флагом Каймановых островов и пришвартованное в Марина-ди-Каррара, уже давно находилось под пристальным вниманием властей»

По данным NYT, решение об аресте «Шехерезады» принято в связи с санкциями из-за событий на Украине, отметили в министерстве.



Как сообщается на сайте РБК, согласно информации портала для отслеживания судов Fleetmoon, суперъяхта «Шехерезада» замыкает десятку крупнейших яхт в мире, ее длина составляет 140 м, ширина – 24 и построена она была на немецкой судостроительной верфи Lurssen в 2019 году. Портал SuperayachtFan оценивает судно в $700 млн.

Следует отметить, что в начале марта итальянский портал Ruetir связал «Шехерезаду» с экс-президентом «Роснефти» Эдуардом Худайнатовым. Ruetir отметил, что Худайнатов не попал в последние санкционные списки, однако ограничительные меры против него были введены США еще в 2017 году по обвинению в продаже нефти в Северную Корею в нарушение эмбарго.

Рим, Иван Бабурин

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