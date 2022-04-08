На Мальдивах нашли яхты попавших под санкции российских богачей

Яхты российских бизнесменов, попавших под санкции, скрывают на Мальдивах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По данным агентства, на островах пришвартованы шесть яхт, связанных с россиянами. При этом власти Мальдив не могут изъять собственность, если ее владельцы не нарушали местных законов, пояснил генеральный прокурор страны Хуссейн Шамим.

Собеседники Reuters утверждают, что на островах, в частности, скрывается яхта бизнесмена Андрея Мельниченко Motor Yacht A. При этом на судне отключили систему определения местоположения, как только миллиардер оказался под санкциями.

На днях таможня Нидерландов запретила 14 яхтам покидать верфи. Все суда – собственность граждан России, чьи имена не разглашаются. До этого в Испании по запросу США задержали яхту находящегося под санкциями российского бизнесмена Виктора Вексельберга.

Мале, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»