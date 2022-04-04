Испанцы задержали яхту Вексельберга

Минюст Испания в понедельник, 4 апреля, сообщил, что по запросу США задержана яхту находящегося под санкциями российского бизнесмена Виктора Вексельберга, – сообщают СМИ.

Reuters со ссылкой на источник в испанской полиции также сообщил, что испанские власти задержали на Майорке суперъяхту, которая принадлежит «российскому олигарху».



На сайте РБК со ссылкой на агентство AP сообщает, что сотрудники гражданской гвардии Испании при участии ФБР США провели обыски на судне. Представитель гражданской гвардии подтвердил проведение следственных действий.



AP со ссылкой на источник передает, что речь идет о яхте Tango, предположительно принадлежащей Виктору Вексельбергу, основателю группы «Ренова». О том, что бизнесмен является предполагаемым владельцем судна, также написал Forbes.



Мадрид, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»