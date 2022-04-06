Нидерланды задержали 14 принадлежащих россиянам яхт

Таможня Нидерландов запретила 14 яхтам покидать верфи. Все суда – собственность граждан России, чьи имена не разглашаются.

Две яхты пришли на голландские верфи на техобслуживание. Еще 12 судов только строятся, причем, два из них – это суперяхты длиной более 35 м. Теперь ни одна из яхт не сможет законно покинуть страну, передает ТАСС со ссылкой на письмо МИД Нидерландов национальному парламенту.

Как сообщал «Новый День», Минюст Испании задержал яхту находящегося под санкциями российского бизнесмена Виктора Вексельберга. На Майорке задержана суперъяхта «российского олигарха». Французские власти запретили покидать страну судну Amore Vero, которым владеет компания Игоря Сечина.

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил российским бизнесменам перегнать свои суда к побережью полуострова, чтобы избежать западных санкций.

Амстердам, Наталья Рязанова

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